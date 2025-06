Sangiovanni annuncia l’uscita del nuovo singolo Veramente

Sangiovanni, il talento veneto che ha conquistato i cuori con il suo stile unico, annuncia con entusiasmo l’uscita del suo nuovo singolo "Veramente". Disponibile dal 13 giugno in digitale e in rotazione radiofonica per Sugar Music, questo brano rappresenta un importante passo nel percorso artistico del giovane cantautore. Dopo averlo anticipato con grande attesa, ora si apre un nuovo capitolo musicale ricco di emozioni e nuove sfide, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo talento.

Sangiovanni annuncia oggi l'uscita del nuovo singolo Veramente, disponibile dal 13 giugno in digitale e in rotazione radiofonica, per Sugar Music. Il brano è disponibile da ora in pre-save. Veramente è il secondo brano che segna il nuovo capitolo nel percorso artistico di sangiovanni. Dopo averlo presentato in anteprima sul palco del Mi Ami Festival, torna a raccontarsi con autenticità e il suo stile distintivo. Scritto insieme ad Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, veramente si muove tra sonorità urban e ritmi dal respiro tropicale, ispirati a suggestioni calde e percussioni che evocano atmosfere estive e tribali.

