Sangiovannese in attesa | il futuro di Cristiano Caleri e della società

Sangiovannese in attesa: il futuro di Cristiano Caleri e della società si dipana tra dubbi e speranze. La situazione societaria è in stand-by, lasciando tutti con il fiato sospeso, mentre i tifosi desiderano ardentemente conoscere le sorti del loro amato Marzocco. In un momento di grande incertezza, ogni giorno che passa alimenta la curiosità e la preoccupazione, ma l’attesa potrebbe presto lasciare spazio a notizie decisive per il destino della squadra.

SAN GIOVANNI Anche Cristiano Caleri sfoglia la margherita in attesa di conoscere il suo futuro. Al momento situazione societaria della Sangiovannese è in stand-by, aspetta quindi di sapere cosa e se potrà ancora fare per il suo amato Marzocco dopo la brutta retrocessione del campionato di Eccellenza. I giorni d’altronde passano, di notizie ufficiali non ce ne sono e più passano le ore più sale la preoccupazione, almeno tra i tifosi, per la storia di una società che nel 2027 compirà 100 anni di vita: "Come sapete – afferma uno dei tre addetti al mercato della passata stagione – da sempre, ho la Sangio nel cuore e quindi non posso sbilanciarmi sul futuro calcistico che mi attende. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiovannese in attesa: il futuro di Cristiano Caleri e della società

