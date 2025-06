San Siro Inter Sala | Per il nuovo stadio sarà una questione di soldi! Non vogliamo che i due club vadano…

Il futuro di San Siro e del nuovo stadio per Inter e Milan rimane al centro del dibattito milanese. Il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo su RTL 102.5, ha sottolineato che la questione principale sarà il denaro, ma il suo obiettivo è favorire una soluzione condivisa che unisca le due tifoserie e garantisca un polo sportivo all’altezza delle aspettative. La sfida ora è trovare un accordo che non divida, ma renda più forte il patrimonio calcistico di Milano.

« Sullo stadio continuiamo a lavorare e alla fine sarà una questione di soldi, come è normale che sia. Io voglio favorire il fatto che i club rimangano a San Siro, a Milano. Non voglio regalare niente a nessuno, c'è un'accusa e ricorsi sul fatto che stiamo regalando le aree e che il Comune di Milano potrebbe ricavare più soldi dalle aree.