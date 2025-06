San Siro Inter e Milan scelgono Norman Foster per il nuovo stadio

Il futuro del calcio milanese si veste di innovazione e prestigio: Inter e Milan hanno scelto Norman Foster, l’icona dell’architettura britannica, per plasmare il loro nuovo stadio. Un progetto audace che ridefinirà il skyline di San Siro, unendo tradizione e modernità in un'icona di eccellenza sportiva. La collaborazione tra club e Foster promette di trasformare la passione in un’esperienza senza eguali, segnando un capitolo rivoluzionario nella storia calcistica di Milano.

Il futuro del calcio milanese prende forma con un nome di assoluto prestigio: secondo Calcio e Finanza, sarà l'archistar britannico Norman Foster a firmare il progetto del nuovo stadio che ospiterà Inter e Milan. LA SCELTA – La scelta è ormai definitiva e si attende solo la formalizzazione del contratto, ma la direzione intrapresa dai due club è chiara: il nuovo impianto sorgerà nell'area di San Siro, adiacente all'attuale stadio Giuseppe Meazza, e porterà la firma di due protagonisti dell'architettura mondiale, Foster e lo studio statunitense Manica. La selezione di Foster è il frutto di una gara internazionale molto partecipata, che ha coinvolto alcuni dei più importanti studi architettonici del panorama globale.

