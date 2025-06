San Salvo riattiva la medicina turistica Vasto resta scoperta | esplode la polemica

San Salvo riaccende il dibattito sulla medicina turistica: dal 1° luglio al 31 agosto, il servizio sarà disponibile a San Salvo Marina, suscitando entusiasmo tra i visitatori ma anche polemiche tra i cittadini. Situato nei locali accanto al Palazzetto dello Sport, questo intervento rappresenta un passo importante per la gestione della sanità estiva. La decisione ha già acceso un vivace confronto pubblico, che promette di durare fino alla fine della stagione.

A partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto, dalle ore 10:00 alle 18:00, sarà attivo a San Salvo Marina il servizio di medicina turistica, ospitato nei locali adiacenti al Palazzetto dello Sport. L'annuncio è stato dato dal sindaco Emanuela De Nicolis e dal vicesindaco Eugenio Spadano, che hanno.

