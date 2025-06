San Rossore | inaugurato il nuovo percorso vita nel Parco

San Rossore si trasforma in un vero e proprio paradiso del benessere con l'inaugurazione del nuovo percorso vita nel parco. Questa iniziativa rende il luogo ancora più accogliente e fruibile, offrendo a residenti e visitatori un'opportunità unica di allenarsi immersi nella natura. Situato all'inizio del viale del Gombo, il percorso invita a riscoprire il piacere di fare esercizio all'aria aperta, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Parco sempre più accogliente e fruibile: nei giorni scorsi è stato installato a San Rossore un nuovo percorso vita, una serie di attrezzi che permettono di fare ginnastica in una splendida cornice ambientale, corredati dalle istruzioni per l'utilizzo. Si trovano all'inizio del viale del Gombo, di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - San Rossore: inaugurato il nuovo percorso vita nel Parco

Se ne parla anche su altri siti

San Rossore: inaugurato il nuovo percorso vita nel Parco; A San Rossore si corre per Luca; Giornata della Solidarietà .

San Rossore, Diritti in Comune attacca: "Superficie del Parco ridotta nel nuovo Piano Integrato? Bani si dimetta" - Diritti in Comune torna a concentrare l'attenzione sul futuro del Parco di San Rossore in relazione allo sviluppo del ...

Visitare il parco di San Rossore: cosa fare e le attrazioni da non perdere - al lago di Massaciuccoli vicino alle antiche terme romane, all’Oasi Lipu, al percorso ciclabile Puccini che arriva a Lucca.

parco di migliarino san rossore massaciuccoli - Gli agenti della polizia municipale di Viareggio hanno sequestrato un'area di 200 metri, nel bel mezzo del Parco di Migliarino-