San Matteo di Pavia | terapia genica Casgevy per ?-talassemia e anemia falciforme

San Matteo di Pavia fa la storia: due giovani italiane, affette rispettivamente da talassemia major e anemia falciforme grave, hanno ricevuto in Italia il primo trattamento con Casgevy, una terapia genica all’avanguardia. Questa innovazione apre nuove speranze per le persone con queste malattie genetiche gravi e invalidanti, segnando un passo decisivo verso cure più efficaci e personalizzate. La medicina si evolve, e il futuro si fa più luminoso.

Al San Matteo di Pavia due giovani ragazze italiane, ventenni, rispettivamente affette da?-talassemia major e anemia falciforme grave, hanno ricevuto per la prima volta in Italia e in Europa, al di fuori di sperimentazioni cliniche, la terapia genica avanzata "Casgevy". Il trattamento innovativo rappresenta una svolta nella cura delle emoglobinopatie, malattie genetiche gravi e invalidanti. La?-talassemia e l'anemia falciforme sono gravi emoglobinopatie ereditarie, causate da mutazioni del gene della?-globina. La nuova terapia "Casgevy" agisce attraverso un approccio innovativo di " editing genetico ex vivo " delle cellule staminali ematopoietiche autologhe, per riattivare la produzione di emoglobina fetale e compensare il difetto genetico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Matteo di Pavia: terapia genica Casgevy per ?-talassemia e anemia falciforme

