San Marino sfida l' Austria | Cevoli prepara la squadra per le qualificazioni Mondiali

San Marino si prepara a sfidare l'Austria in una sfida imperdibile valida per le qualificazioni mondiali. Con il cuore e la determinazione di sempre, i nostri calciatori affrontano una delle sfide più grandi contro avversari di fama internazionale come Dzeko e Arnautovic. Dopo la sconfitta di misura contro la Bosnia, questa sera alle 20.45 al San Marino Stadium, i nostri ragazzi lotteranno con tutte le forze per scrivere un nuovo capitolo di passione e orgoglio sportivo. Perché ogni partita rappresenta una possibilità di sorprendere.

Da Dzeko ad Arnautovic. Campioni a raffica. Sono quelli che si presentano sulla strada della nazionale di San Marino. Che dopo essere stata sconfitta di misura dalla Bosnia ed Erzegovina, battuta proprio da un gol di Dzeko, questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) tornerà al San Marino Stadium per affrontare l’ Austria nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali che il prossimo anno si giocheranno in Messico, Canada e Stati Uniti. Per i Mitteleuropei si tratterà solo del secondo incontro nella campagna continentale ed arriva dopo il successo di misura ai danni della Romania (2-1) di sabato sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Marino sfida l'Austria: Cevoli prepara la squadra per le qualificazioni Mondiali

