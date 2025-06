Samuel L Jackson entra nel mondo di Taylor Sheridan | NOLA King e altri progetti

Samuel L. Jackson fa il suo ingresso esplosivo nel mondo di Taylor Sheridan, portando il suo talento in un nuovo spin-off di Tulsa King ambientato a New Orleans. Con questa collaborazione, l’attore leggendario si immerge nell’universo crime di Sheridan, arricchendo una trama già ricca di suspense e adrenalina. Nel frattempo, promuove il western The Unholy Trinity con Pierce Brosnan, confermando il suo ruolo come uno dei protagonisti più versatili e affascinanti del cinema contemporaneo.

Tutti gli show di taylor sheridan al di fuori dell’universo di yellowstone - Taylor Sheridan, noto per il successo di Yellowstone, è un prolifico produttore e sceneggiatore che ha creato diverse serie di grande impatto oltre il suo lavoro più celebre.

Samuel L. Jackson entra alla corte di Taylor Sheridan, sarà il protagonista di NOLA King, spinoff di Tulsa King. Il suo personaggio sarà introdotto nella terza stagione della #serietv con Stallone Al primo commento il link con tutte le ultime notizie dal mondo dell Partecipa alla discussione

