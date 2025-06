Samsung Galaxy S25 vede la beta 2 con le patch di giugno ma si aggiornano anche A56 S24 FE e OnePlus 13

Gli utenti di Samsung Galaxy S25, A56 5G, S24 FE e OnePlus 13 possono già sorridere: gli aggiornamenti sono in arrivo! La beta 2 di Galaxy S25 porta con sé le patch di giugno, migliorando stabilità e sicurezza. Ma non è tutto: anche gli altri modelli stanno ricevendo importanti novità. Scopriamo insieme tutte le innovazioni che renderanno ancora più performanti i nostri smartphone di ultima generazione!

