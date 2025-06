Sampdoria | Il ritiro del ricorso del Brescia cancella le ombre

Con il ritiro del ricorso del Brescia, la nebbia che avvolgeva la vicenda si dissolve, cancellando le ombre sulla Sampdoria e aprendo un nuovo capitolo di chiarezza e trasparenza nel calcio italiano. Una svolta che ridisegna gli equilibri e riporta serenità nell’ambiente sportivo, lasciando alle spalle le tensioni e concentrandosi sul futuro.

Chiusa la vicenda Brescia, che annunciando il ritiro del ricorso contro la penalizzazione per le irregolarità sui pagamenti, retrocede in serie. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

