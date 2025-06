Sambenedettese | rinforzi giovani e conferme per la nuova stagione in Serie C

La Sambenedettese sta preparando con entusiasmo la nuova stagione in Serie C, puntando su un mix vincente di giovani talentuosi e giocatori esperti. Dopo la promozione, il club si impegna a costruire una squadra solida e competitiva, con obiettivi chiari e strategie ben definite. Tra le priorità c’è l’acquisto di profili di qualità come Vincenzo Alfieri, per rafforzare ogni reparto e sognare grandi traguardi.

La Sambenedettese guarda avanti e, dopo la promozione in Serie C, punta su giovani di valore e profili di esperienza per costruire una rosa competitiva. Il direttore sportivo De Angelis ha già delineato con chiarezza le priorità : rafforzare il centrocampo, confermare i tasselli difensivi e garantire qualità nel reparto offensivo. In cima alla lista degli obiettivi c’è Vincenzo Alfieri, centrocampista classe 2002 di proprietà del Benevento. Reduce da una buona stagione alla Recanatese, Alfieri è un profilo duttile, capace di agire sia da regista che da mezzala. La trattativa è complessa a causa del contratto in essere con il club campano (fino al 2027), ma la Samb è pronta ad accoglierlo qualora si arrivasse a una rescissione, per offrirgli un impegno pluriennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sambenedettese: rinforzi giovani e conferme per la nuova stagione in Serie C

