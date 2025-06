Salvini per la Lega prioritaria la pace fiscale

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, sottolinea con fermezza l’urgenza di una pace fiscale come priorità assoluta per rilanciare l’economia italiana. La rottamazione di milioni di cartelle esattoriali rappresenta un passo decisivo per sbloccare il Paese e superare un momento critico. Una misura attesa, giusta e definitiva, che potrebbe cambiare il volto del nostro sistema fiscale.

"Per la Lega e per il governo una giusta, attesa e definitiva pace fiscale, una rottamazione di milioni di cartelle esattoriali che stanno bloccando l'economia del Paese, sono una priorità, anzi una emergenza". Lo afferma in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini, per la Lega prioritaria la pace fiscale

