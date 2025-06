Salvini per la Lega prioritaria la pace fiscale

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, sottolinea con determinazione l'importanza della pace fiscale come priorità assoluta per la Lega e il governo. La proposta di una rottamazione di milioni di cartelle esattoriali mira a sbloccare l'economia italiana, affrontando un'emergenza che richiede interventi concreti. Un passo deciso verso un futuro più stabile e prospero per il nostro Paese, perché solo con la giusta riforma si può riaccendere la crescita.

"Per la Lega e per il governo una giusta, attesa e definitiva pace fiscale, una rottamazione di milioni di cartelle esattoriali che stanno bloccando l'economia del Paese, sono una priorità, anzi una emergenza". Lo afferma in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi» - Alberto Vannacci, nuovo vice di Matteo Salvini nella Lega, segna un cambio di direzione strategico per il partito.

