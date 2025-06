Salvini con i patrioti europei | Ribaltiamo l’Unione

Salvini si schiera con i patrioti europei, puntando a un cambio di rotta che possa ridare voce ai valori autentici dell’Europa. Con determinazione, il leader della Lega invita i colleghi a ribaltare l’attuale linea politica del Ppe, scegliendo tra alleanze obsolete e un futuro basato su lavoro e speranza. Un messaggio forte per ridisegnare il destino dell’Unione: il momento di agire è adesso.

FONTAINEBLEAU (Francia) La linea ai colleghi patrioti d’Europa, il leader della Lega Matteo Salvini la detta alla fine. "Dobbiamo costringere il Ppe a scegliere una volta per tutte tra i vecchi accordi con la sinistra e un futuro da costruire sul lavoro e sulla speranza con i Patrioti e i Conservatori". Il vicepremier e ministro dei Trasporti è intervenendo sul palco della Festa della Vittoria dei Patrioti Ue. "Abbiamo il dovere – ha detto – di lottare con tutte le armi che la democrazia ci concede per ribaltare un’Unione europea che ci vorrebbe indebitati, precari, colonizzati e impauriti. Un’Unione europea dominata da burocrati e banchieri e da chi non può e non vuole contrastare il traffico di esseri umani di droga e di armi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net