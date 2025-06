Salvatore Cristiano Misasi 27 anni handbiker | Quando nasci con una disabilità ti abitui subito all’idea di dover vivere su ruote Qualcuno ha provato a svalutare il mio intelletto ma ho imparato a ignorare le persone con vedute ristrette

Salvatore Cristiano Misasi, 27 anni, è un handbiker che, fin da bambino, ha imparato a convivere con la tetraparesi spastica, abbracciando ogni sfida con determinazione. Nonostante le difficoltà e le parole di chi tenta di svalutarlo, il «brigante in handbike» ha deciso di dimostrare che nulla può fermare i sogni. La sua impresa di attraversare la Calabria da nord a sud è un potente messaggio di coraggio e inclusione, capace di ispirare chiunque.

Salvatore Cristiano Misasi, che fa parte della community di Fondazione Bullone, sta per partire per un viaggio sociale in handbike: percorrerà tutta la Calabria da Nord a Sud - ben 545 km - in handbike. «Voglio superare i miei limiti e cambiare la prospettiva nei confronti di chi porta una disabilità, come me», dice - Salvatore Cristiano Misasi, 27 anni, parte il 1° giugno per il viaggio sociale "Il brigante in handbike", attraversando tutta la Calabria da Nord a Sud, 545 km in handbike.

In handbike lungo la “Ciclovia dei Parchi”, Salvatore Cristiano Misasi fa tappa a Girifalco - Ad accogliere il giovane calabrese affetto da tetraparesi spastica, che la sta percorrendo tutta, l'Amministrazione Comunale, la Pro Loco e i ciclisti del luogo ...

