Salvati tre cuccioli abbandonati da giorni in una casa disabitata

Questi tre piccoli eroi, vittime di crudeltà e abbandono, hanno bisogno di tutto il nostro sostegno. La loro storia ci ricorda quanto sia importante sensibilizzare e agire per proteggere gli esseri più indifesi. Ora, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e alla generosità di tanti, possiamo sperare in un futuro migliore per loro. Continua a leggere per scoprire come aiutare questi cuccioli e contribuire a diffondere un messaggio di speranza e compassione.

Senza cibo né acqua, in stato di profonda sofferenza. Così li hanno trovati i carabinieri della compagnia di Subiaco, intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

