Salute mentale ecco il Barometro del benessere in Italia

La salute mentale è un tema sempre più al centro del nostro dialogo, e il nuovo Barometro del benessere in Italia rivela tendenze sorprendenti: dall’età più giovane di chi cerca aiuto alle barriere economiche che ancora ostacolano l’accesso alla terapia. Questa analisi offre uno sguardo prezioso sullo stato d’animo degli italiani e sulle sfide da affrontare per promuovere il benessere mentale. Scopriamo insieme i numeri e le prospettive che emergono.

Salute mentale, argomento non facile ma cresce lentamente l’apertura a discuterne: si abbassa l’età media di ricorso alla terapia mentre i giovani sono più propensi a mascherare il disagio che vivono, aumentano le richieste di supporto psicologico ma il costo della terapia rimane ancora un forte deterrente. Nasce il Barometro del benessere mentale degli italiani . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Salute mentale, ecco il Barometro del benessere in Italia

In questa notizia si parla di: Mentale Salute Barometro Benessere

Approvata una mozione per la creazione di un centro comunale per la salute mentale - ...efficace alle crescenti problematiche legate al benessere psicologico dei giovani. La creazione di questo centro rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alla salute mentale, offrendo supporto e risorse necessarie per affrontare situazioni critiche e promuovendo una cultura del dialogo e della prevenzione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intelligenza artificiale e salute mentale: oppurtunità o minaccia?; Salute mentale: se ne parla maggiormente ma resistono i tabù; Unobravo MINDex: per l’81% degli italiani, il disagio psicologico è indice di fragilità caratteriale.

Unobravo presenta MINDex: il barometro del benessere mentale degli italiani - In occasione del mese della salute mentale, Unobravo ha pubblicato la prima edizione dell’Unobravo MINDex -

Unobravo MINDex: per l’81% degli italiani, il disagio psicologico è indice di fragilità caratteriale” - Unobravo MINDex – Il Barometro del Benessere Mentale degli Italiani, è un’indagine approfondita su percezioni, aspettative e sfide legate al benessere mentale.

Welfare: investire su benessere dipendenti per generare valore, la nuova priorità delle aziende - Secondo gli ultimi dati della Salary Guide 2025 di Hays Italia, il 92% dei professionisti italiani considera ...