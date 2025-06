Salento primi incendi dell' estate | diversi roghi nelle ultime ore paura tra i residenti

L'estate nel Salento si apre con un'onda di incendi che stanno scuotendo la regione, generando timori tra i residenti. Dalle prime fiamme di questa stagione, diversi roghi si sono estesi nel territorio, culminando in un vasto incendio nel Parco naturale tra Castro e Leuca. La situazione richiede attenzione e responsabilitĂ da parte di tutti per preservare questa meravigliosa terra.

Allarme incendi nel Salento. Paura e fiamme da nord a sud della provincia. Nella serata di ieri un vasto rogo è divampato nella zona del Parco naturale Otranto-Santa Maria di Leuca, tra Castro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, primi incendi dell'estate: diversi roghi nelle ultime ore, paura tra i residenti

Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento: un furgone in fiamme nella notte - Prosegue nel Salento la spirale di incendi, con un recente episodio notturno a Racale. Intorno alle 2:30, un furgone Iveco Saicar è stato data alle fiamme in Contrada Cafieri, in circostanze ancora da chiarire ma apparentemente di natura dolosa.

