Salento giovane ha un malore in mare e rischia di annegare

momento di paura si è trasformato in un esempio di prontezza e collaborazione. Grazie all’intervento tempestivo dei bagnini e dei soccorritori, il giovane ha ricevuto le cure necessarie e ora sta meglio. Un richiamo alla sicurezza in mare, importante per evitare tragedie e garantire un’estate all’insegna del divertimento responsabile.

Lunghi attimi di apprensione nel pomeriggio a Casalabate per un giovane che ha rischiato l'annegamento. Nelle acquee della marina nord salentina, divisa a metà tra Trepuzzi e Squinzano, un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, giovane ha un malore in mare e rischia di annegare

