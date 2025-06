Sale su un tetto con gli occhi bendati e tenta di buttarsi giù | i carabinieri salvano una 22enne a Milano

Una scena di tensione e coraggio si è vissuta nelle strade di Milano, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti prontamente per salvare una giovane donna in grave crisi. La 22enne, con gli occhi bendati e in preda a un momento di sconforto, stava tentando di buttarsi dal tetto. Ecco come il loro intervento ha fatto la differenza in un attimo cruciale. Continua a leggere.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una ragazza di 22 anni che ha tentato di buttarsi nel vuoto in via Ovada (Famagosta), afferrandola e riportandola al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

