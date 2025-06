Sale bilancio delle vittime a Graz morto uno dei feriti

La tragedia si approfondisce a Graz, dove il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola si aggrava: uno dei feriti, gravemente colpito, non ce l'ha fatta. La tragica notizia arriva dall'Ospedale Universitario della città, sottolineando la drammatica escalation di un evento che ha sconvolto l'intera comunità. In questo momento di dolore, ci troviamo a riflettere sull'importanza di prevenire simili tragedie e di rafforzare le misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola di Graz in Austria: è morto uno dei feriti che era stato ricoverato per le gravi lesioni riportate. Lo riferiscono i media austriaci citando fonti dell'Ospedale Universitario della città teatro della strage.

