Saldi Estivi 2025 a Roma | ecco quando iniziano la data è ufficiale

Sei pronto a vivere l’estate all’insegna dello shopping a Roma? I saldi estivi 2025 stanno per arrivare, e con una data ufficiale già annunciata: il 5 luglio. Per sei settimane, le vie della città si trasformeranno in un vero e proprio paradiso delle occasioni, mentre i più appassionati potranno dedicarsi alla ricerca dell’affare perfetto. Preparati a scoprire tutte le novità e le offerte imperdibili di questa stagione!

A Roma i saldi di fine stagione inizieranno il 5 Luglio 2025 e dureranno 6 settimane. Nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi saranno vietate le vendite promozionali. Con la largo anticipo rispetto allo scorso anno, è stata ufficializzata la data di inizio dei saldi estivi a Roma Fino a metà Agosto le tante shopping victims (ma anche tanti maschietti) potranno dare sfogo alla loro passione, ovvero la ricerca sfrenata dell’affare e dell’acquisto più vantaggioso. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati solo sui prodotti di carattere stagionale. 🔗 Leggi su Funweek.it

Saldi estivi Emilia Romagna 2025. Da luglio a settembre - I saldi estivi Emilia Romagna 2025 cominciano il primo sabato di luglio e durano 2 mesi come previsto dalla delibera regionale sul commercio.