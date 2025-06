Sagra dell' Asado 2025 a Livellato con stand gastronomici musica dal vivo e pesca di beneficenza

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile alla Sagra dell’Asado 2025 a Livellato! Sabato 14 giugno, nel suggestivo piazzale di Livellato, tra musica dal vivo, stand gastronomici e una pesca di beneficenza, il cuore della giornata sarà l’arte del cotto a fuoco lento, simbolo di convivialità e tradizione. Un evento speciale per tutta la famiglia, da non perdere: vieni a scoprire tutte le sorprese che abbiamo in serbo!

Sabato 14 giugno nel piazzale di Livellato appuntamento con la Sagra dell'Asado. La giornata si apre alle 16:30 con la recita ddi bambini dell'ACR. Apertura degli stand gastronomici a partire dalle 19 con asado, protagonista indiscusso della serata, cotto a fuoco lento fin dalla mattina, ma anche.

