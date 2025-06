Saggio pratica pianistica classe del Maestro Scarangella

Preparati a vivere un pomeriggio di straordinaria musica e talento: sabato 14 giugno 2025 alle ore 16,30, il Maestro Mario Valentino Scarangella guiderà il suo allievo in un emozionante saggio pratico di pianoforte, trasformando l’auditorium "Nino Rota" di Bari in un concerto indimenticabile. Un’occasione unica per scoprire la passione e la dedizione che animano i giovani talenti della nostra scuola. Non mancare!

Sabato 14 giugno 2025 alle ore 16,30 esatte, sotto forma di Concerto, avrà luogo a BARI il Saggio della Classe di Pratica Pianistica del M° Mario Valentino Scarangella. L'incontro si terrà nella SALETTA DELL'AUDITORIUM "NINO ROTA" (con ingresso da via Vittoriano Cimmarrusti) annesso al.

Saggio Pratica Pianistica Classe del M° Scarangella - Se sei appassionato di musica e desideri scoprire il talento emergente della pianistica italiana, non puoi perdere l’appuntamento più atteso dell’anno! Sabato 14 giugno 2025 alle ore 16:30, presso la Sala dell’Auditorium "Nino Rota" a Bari, si terrà il Saggio della Classe di Pratica Pianistica del M° Mario Valentino Scarangella.

