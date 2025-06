’Rut raccolti di speranza’ a SGiovanni Evangelista

In un mondo spesso avvolto dall'incertezza, la speranza si erge come un faro luminoso, pronta a guidarci verso un domani migliore. Alla XXXVI edizione di Ravenna Festival, dedicata al coraggio e alla forza dei sogni improbabili, celebriamo l’arte che dà voce alla resilienza umana. Perché, come ci insegna Sancho, dove c’è musica, non può esserci cosa cattiva: la speranza è la nostra melodia più potente.

La speranza è una porta aperta sul domani: da sempre è la speranza a nutrire il futuro, ad alimentare la spinta a guardare avanti, anche nei momenti più difficili. Come quello che il mondo sta attraversando ora. Dunque, in questa XXXVI edizione di Ravenna Festival, intitolata al coraggio del più improbabile dei cavalieri della storia della letteratura – "Donde hay música no puede haber cosa mala" esclama Sancho, lo scudiero di Don Chisciotte – ecco che spicca un'opera che sembra tradursi come un vero e proprio inno alla speranza: ' Rut. Raccolti di speranza ', sacra rappresentazione per coro, soli e piccolo ensemble strumentale.

