Rumore Bianco al Campania Teatro Festival

Dopo aver conquistato il pubblico alla Galleria Toledo di Napoli, "Rumore Bianco" di Danilo Napoli si appresta a incantare Nuova scena al Teatro Tedér nel cuore del Campania Teatro Festival. Questa coinvolgente performance, che affronta temi universali e urgenti, promette un’esperienza emozionante e riflessiva. Non perdere l’occasione di assistere a uno spettacolo capace di far riflettere e emozionare, portando il teatro in una dimensione profondamente reale e attuale.

Dopo il successo alla Galleria Toledo di Napoli, lo spettacolo Rumore Bianco scritto e interpretato da Danilo Napoli, andrà in scena al Teatro Tedér - Teatro del Rimedio (ore 22:00) nell’ambito della programmazione del Campania Teatro Festival. La performance affronta temi universali e urgenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Rumore Bianco" al Campania Teatro Festival

In questa notizia si parla di: Teatro Rumore Bianco Campania

CAMPANIA TEATRO FESTIVAL - "Rumore Bianco" di Danilo Napoli il 20 giugno al Teatro del Rimedio https://ift.tt/0mgqrGL Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rumore Bianco al Campania Teatro Festival; RUMORE BIANCO | La performance di Danilo Napoli al Campania Teatro Festival | Napoli; Danilo Napoli finalista a New York con la sua opera «Rumore Bianco».

"Rumore Bianco" al Campania Teatro Festival - Dopo il successo alla Galleria Toledo di Napoli, lo spettacolo Rumore Bianco scritto e interpretato da Danilo Napoli, andrà in scena al Teatro Tedér -