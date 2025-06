Rugby grave infortunio e lungo stop per Ange Capuozzo

Una terribile notizia scuote il mondo del rugby italiano: Ange Capuozzo, stella della nazionale, si è fratturato il perone e dovrà restare fuori dai campi per almeno sei mesi. L'infortunio durante la partita contro Perpignan ha lasciato tutti increduli e preoccupati. La sua assenza sarà un duro colpo per l’Italia, ma ora più che mai, il team deve trovare nuove forze e determinazione per affrontare la sfida.

Pessime notizie per la nazionale italiana di rugby. Ange Capuozzo dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi dopo essersi procurato la frattura del perone della gamba sinistra. L’alaestremo dell’Italia si era infortunato nell’ultimo match del campionato francese (Top 14) contro il Perpignan e l’uscita in barella dal campo non faceva che presagire il peggio. Purtroppo l’esito è stato particolarmente negativo per Capuozzo, che termina dunque con anticipo la sua stagione. Il suo Tolosa sarà impegnato nella semifinale del Top 14 contro la vincente della sfida tra Bayonne e Clermont, ma oltre all’azzurro dovrà fare a meno anche di altre due sue pedine importantissime come Antoine Dupont e Peato Mauvaka, anche loro infortunati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, grave infortunio e lungo stop per Ange Capuozzo

