Rubinetti ancora a secco e nessuna comunicazione da Amam cresce la rabbia | Andiamo a protestare

L’erogazione idrica ancora in crisi, con rubinetti a secco e nessuna comunicazione dall’Amam, alimenta la frustrazione dei cittadini. Dopo l’annuncio di azioni contro E-Distribuzione, la situazione rimane critica, spingendo la comunità a scendere in strada per far sentire la propria voce. È ora di chiedere risposte chiare e soluzioni efficaci: la pazienza ha un limite, e il momento di agire è adesso.

Ancora disagi per l’erogazione idrica in città. Anche stamani diverse zone della città si sono svegliate con i rubinetti a secco e nessun aggiornamento arriva dall’Amam dopo la comunicazione di ieri mattina in cui si annunciano azioni contro E-Distribuzione a tutela degli utenti per interruzioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Rubinetti ancora a secco e nessuna comunicazione da Amam, cresce la rabbia: "Andiamo a protestare"

