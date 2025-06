rubano abiti e aggrediscono il negoziante cinque giovani nei guai a lido degli estensi

Cinque giovani, tra i 17 e i 24 anni, sono finiti nei guai ai Lido degli Estensi dopo aver rubato abiti e aggredito il negoziante. La scena, che avrebbe potuto scatenare conseguenze più gravi, si è conclusa con la loro denuncia da parte dei Carabinieri di Comacchio. La vicenda mette in luce come comportamenti irresponsabili possano trasformarsi in situazioni complicate e pericolose, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Cinque giovani (un 24enne, due 20enni, un 19enne ed un 17enne), residenti nelle province di Modena e Ferrara, sono stati denunciati dai Carabinieri di Comacchio per rapina impropria in concorso. Secondo quanto ricostruito, il gruppo nella mattinata di sabato scorso, avrebbe sottratto alcuni capi d'abbigliamento dal valore di alcune decine di euro da un bazar di Lido degli Estensi. Scoperti dal titolare, i giovani si sono dati alla fuga ed uno di loro non ha esitato ad aggredire il negoziante per poi scappare a bordo della sua auto insieme ai complici. L'accurata descrizione fornita dal commerciante e l'immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio ha permesso di intercettare il veicolo in una via vicina con a bordo tutti e cinque i sospettati che erano ancora in possesso della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario.