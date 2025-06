Ruba preservativi in Stazione Centrale | arrestato

Un episodio che desta sorpresa e riflette l’importanza di un’attenta sorveglianza nelle aree pubbliche. La bravata di un giovane tunisino di 24 anni, sorpreso con quattro scatole di preservativi al suo interno, si è conclusa con un arresto da parte della polizia ferroviaria. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale garantire sicurezza e rispetto negli spazi condivisi, mantenendo alta l’attenzione su comportamenti inappropriati.

Aveva due scatole di preservativi sotto la giacca e altre due nascoste all’interno dei pantaloni e per lui sono scattate le manette. Un 24enne tunisino è stato arrestato dalla polfer dopo aver rubato quattro scatole di preservativi all’interno di una parafarmacia della Stazione Centrale di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ruba preservativi in Stazione Centrale: arrestato

