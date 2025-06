Ruba pc e smartphone alle OGR di Torino | arrestato un 57enne

Un coraggioso intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, catturando un 57enne noto alle autorità per i suoi precedenti. L’uomo, approfittando della notte, aveva tentato di introdursi alle OGR di Torino con l’obiettivo di rubare pc e smartphone. La sua azione però è stata prontamente sventata, dimostrando ancora una volta come la vigilanza e la prontezza delle forze dell’ordine siano fondamentali per garantire la sicurezza urbana.

Era già noto alle forze dell'ordine per simili reati l'uomo, un italiano di 57 anni, che il 31 maggio scorso si è introdotto alle OGR di Torino, in corso Castelfidardo 22, per compiere quello che sarebbe dovuto essere un furto, prontamente sfatato però grazie all'intervento degli agenti del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ruba pc e smartphone alle OGR di Torino: arrestato un 57enne

