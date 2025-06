Ruba della merce in un negozio e assieme a due uomini minaccia il personale e gli agenti intervenuti | in 3 finiscono in manette

Un episodio di cronaca che ha scosso il centro città, quando tre individui, tra cui una donna e due uomini senza fissa dimora, hanno tentato di svaligiare un negozio. Minacciando il personale e opponendo resistenza agli agenti intervenuti, sono finiti in manette nel giro di poche ore. Un intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha assicurato la sicurezza dei cittadini e ristabilito l’ordine. La vicenda mette in luce l’importanza di una pronta risposta alle emergenze.

Tre persone sono state arrestate nel pomeriggio del 9 giugno per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di una donna di 38 anni e due uomini di 35 e 58 anni senza fissa dimora Alle ore 16.40 gli equipaggi delle volanti sono stati inviati dalla sala operativa in un.

