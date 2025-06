Ruba bici elettrica | arrestato Presi anche attrezzi da lavoro

Una notte da incubo per un ladro di biciclette elettriche a Siena: dopo aver trafugato una costosa bici e attrezzi da lavoro per circa 6 mila euro, è stato messo in manette dalla polizia. La sua fuga si è conclusa con un arresto fulmineo che ha interrotto sul nascere il suo piano criminale. Scopriamo come questa vicenda si è conclusa e i dettagli di questa sorprendente operazione.

di Laura Valdesi SIENA Questa volta il ladro di bici elettriche non l’ha fatta franca. Ne aveva rubata una, peraltro molto costosa, in via della Mercanzia a Isola d’Arbia fermandosi anche a forzare un furgone Doblò da cui aveva portato via attrezzi da lavoro per un valore di circa 6 mila euro. Ma sulla sua strada ha trovato la polizia che, nel cuore della notte, intorno alle 3, ha scoperto l’autore e l’ha arrestato. Ieri alle 15 il giudice Francesco Cerretelli, dopo oltre un’ora di camera di consiglio, ha letto la sua decisione. Convalidando l’arresto dell’uomo che vive in un campo nomadi della capitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ruba bici elettrica: arrestato. Presi anche attrezzi da lavoro

