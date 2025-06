Rouhi Juve il terzino bianconero protagonista con la Svezia Under 21 | pareggio in amichevole contro la Croazia Com’è andata la sua partita

Rouhi Juve, il talentuoso terzino bianconero, ha brillato con l'Under 21 svedese nella sfida contro la Croazia. Da titolare, ha mostrato tutto il suo valore contribuendo al pareggio per 1-1 prima di essere sostituito nella ripresa. Un'esperienza importante per il giovane difensore, che conferma il suo potenziale internazionale e si prepara a tornare con maggiore carica alla Juventus. La sua crescita promette grandi risultati per il futuro.

Rouhi Juve, il terzino protagonista con l'Under 21 nel pareggio contro la Croazia. Com'è andata la partita del calciatore bianconero. Tra i Nazionali bianconeri in campo oggi è stato protagonista anche Rouhi. Il terzino è sceso in campo con la Svezia Under 21, da titolare, nell'amichevole contro i pari età della Croazia. Pareggio per 1-1 per gli svedesi, con Rouhi sostituito nella ripresa. Il laterale della Juventus ha lasciato il campo al minuto 54 sul risultato di 1-0 in favore della sua Svezia.

