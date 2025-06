Roster 2025 26 | Sfida per Dell’Agnello e Dalla Salda verso la Vuelle

Il roster 2025/26 si sta delineando con attenzione e strategia, tra nuovi arrivi e rivalità emergenti. Mentre si valutano i profili degli stranieri e si affronta la concorrenza di Avellino per Dell’Agnello, la Vuelle punta a consolidare la propria struttura societaria. La sfida è complessa, ma con pazienza e determinazione si cercano le soluzioni ideali per un futuro vincente: la strada verso la rinascita è appena iniziata.

La costruzione tecnica del roster 202526 procede: si scandagliano i profili dei due nuovi stranieri, mentre per Giacomo Dell’Agnello si è aperta una concorrenza pericolosa con Avellino di coach Buscaglia. Parallelamente, la Vuelle vorrebbe sistemare la questione societaria, ma sarà necessario pazientare una decina di giorni prima che Alessandro Dalla Salda, l’uomo che il presidente Valli avrebbe individuato per coordinare il club, risolva la sua posizione con Napoli, di cui risulta ancora amministratore delegato, perché la nuova proprietà americana non è entrata pienamente in controllo. Reggiano doc, per una quindicina d’anni a capo di Reggio Emlia, un’esperienza di un solo anno alla Virtus, prima di tornare alla base e quindi i due anni di Napoli: questo il percorso lavorativo di Dalla Salda, sempre con lo stesso ruolo ovunque è andato, quindi più un organizzatore che un tecnico nella vita dei club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roster 2025/26: Sfida per Dell’Agnello e Dalla Salda verso la Vuelle

Ne parlano su altre fonti

Roster 2025/26: Sfida per Dell’Agnello e Dalla Salda verso la Vuelle.

Roster 2025/26: Sfida per Dell’Agnello e Dalla Salda verso la Vuelle - La Vuelle cerca di definire il roster 2025/26 tra sfide di mercato e cambiamenti societari.

La Vuelle bussa alla porta di Dell’Agnello - franchigia di Cividale: c’è un roster italiano già completo che andrebbe alleggerito ...

Vuelle, un roster da ricostruire: al momento Maretto è l’unico giocatore sotto contratto, Mazzola dovrebbe rimanere a Pesaro - PESARO Nonostante il fine settimana, in casa Vuelle si è continuato a lavorare e coach Stefano Sacripanti dopo la presentazione a stampa e tifosi si è fermato qualche giorno in città per fare ...