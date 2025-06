Rossella Brescia protagonista al Taormina Film Fest | Interpreto una ' mamma orsa' e recito in Arbëresh

Rossella Brescia torna sul grande schermo con un ruolo intenso e coinvolgente in 'Jastimari - il Rifugio', diretto da Riccardo Cannella. Dopo il successo di 'Tutta un'altra vita', l'artista si trasforma in una mamma orsa, interpretando un personaggio forte e autentico, in un film che promette emozioni e riflessioni profonde. L'attesa si accende al 71º Taormina Film Festival, dove il film sarà presentato in concorso, regalando ai fan un'esperienza cinematografica imperdibile.

Rossella Brescia torna al cinema dopo 'Tutta un'altra vita'. E lo fa con 'Jastimari - il Rifugio', diretto da Riccardo Cannella ('U scrusciu du mari', 2022), che sarà presentato in concorso al 71esimo Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno sotto la direzione artistica di Tiziana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Rossella Brescia protagonista al Taormina Film Fest: "Interpreto una 'mamma orsa' e recito in Arbëresh"

