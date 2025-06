Roseto comunale ridisegnato l’accesso | si passa su un tappeto di 40mila sanpietrini

Il cuore di Roseto Comunale si rinnova: l'accesso, ora un affascinante tappeto di 40.000 sanpietrini, trasforma la passeggiata da piazza Ugo La Malfa al parco in un’esperienza coinvolgente e suggestiva. La riqualificazione della strada pedonale, inaugurata nel giorno del Natale di Roma, restituisce ai cittadini un luogo di bellezza e convivialità. L’arrivo dei sanpietrini non è solo un dettaglio estetico, ma un invito a riscoprire il fascino autentico di questo angolo di storia e natura.

La strada pedonale che collega piazza Ugo la Malfa al Roseto comunale è stata interamente riqualificata. Il parco pubblico, tornato a disposizione dei cittadini in occasione del Natale di Roma, ha un accesso all’altezza della sua raffinata bellezza. L'arrivo dei sanpietrini La strada, via. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roseto comunale, ridisegnato l’accesso: si passa su un tappeto di 40mila sanpietrini

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roseto comunale, ridisegnato l’accesso: si passa su un tappeto di 40mila sanpietrini; Giubileo: 40mila sampietrini per il restyling di via Valle Murcia e roseto comunale – VIDEO; Roma, via di Valle Murcia si rifà il look.

Roseto. L’Amministrazione comunale fa il punto su alcuni lavori pubblici in corso - a partire dalla chiesa (il cui accesso sarà comunque garantito durante i lavori) e si sta procedendo con la ...

Il Roseto comunale di Roma riapre il 21 aprile: gli orari aggiornati e come prenotare le visite - L'accesso principale è al momento chiuso per lavori stradali, in ...

Roma, restyling di Via di Valle Murcia: sopralluogo del sindaco Gualtieri - ROMA (ITALPRESS) – Un tratto pedonale storico, tra l’Aventino e il Roseto Comunale, rinnovato grazie a un intervento di rigenerazione urbana che unisce qualità dei materiali e valorizzazione del verde ...