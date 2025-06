Romano svela | Bonny e Hojlund? Sono in lista ma…

Romano svela: Bonny e Hojlund sono in lista, ma le trattative sono ancora in fase embrionale. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, analizza le ultime novità sul fronte nerazzurro, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulle potenziali mosse dell’Inter. Con un occhio attento alle sfide e alle opportunità di questa sessione di trasferimenti, il giornalista esperto ci guida tra rumors e realtà, lasciando intendere che il futuro dell’attacco nerazzurro potrebbe riservare sorprese coinvolgenti.

Romano, il giornalista esperto di calciomercato ha parlato della situazione del Calciomercato Inter: le sue parole. Fabrizio Romano, rinomato esperto di mercato, attraverso il suo canale YouTube ha parlato della situazione dell'attacco dell'Inter e dei due giocatori che i nerazzurri stanno puntando durante questa sessione di trasferimenti. I nomi in questione sono Bonny, attaccante del Parma, e Hojlund, giovane talento del Manchester United. L'exploit di Bonny con il Parma ha attirato l'attenzione degli scout, mentre Hojlund, con la sua esperienza in Premier League, ha dimostrato di avere un ampio potenziale.

Romano - L'interesse dell'Inter per #Hojlund è molto concreto, sempre più concreto anche lato giocatore. Si sta per entrare nel vivo, l'Inter ha confermato all'agente l'alto gradimento. Non è l'unico nome per l'attacco, è vivo anche l'interesse per #Bonny del Par Partecipa alla discussione

