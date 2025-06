Romanengo picchia il padre e butta a terra la nonna | arrestato dai carabinieri ora ha il braccialetto elettronico

Una sera di tensione a Romanengo, dove i carabinieri sono intervenuti tempestivamente per fermare un episodio di violenza familiare. Romanengo, piccolo centro della provincia di Cremona, si è risvegliato con una triste notizia: un uomo ha picchiato il padre e gettato a terra la nonna, rischiando di scatenare conseguenze ancora più gravi. L'intervento dei militari ha evitato il peggio. Ora, l’uomo si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma la vicenda lascia aperte molte domande sulla sicurezza nelle famiglie.

Romanengo (Cremoa) – Botte al padre e alla nonna. Solo l’intervento dei carabinieri della Stazione di Romanengo e del radiomobile di Crema ha evitato il peggio. I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo, con precedenti di polizia a carico. Intorno alle 17.30 di sabato la centrale operativa dei Carabinieri di Crema ha ricevuto una richiesta di intervento urgente per una violenta lite in un’abitazione. La pattuglia della Stazione di Romanengo e quella della Radiomobile di Crema sono arrivate velocemente sul posto e, nella via segnalata, hanno visto un uomo salire a bordo di una bicicletta che, alla vista dei carabinieri è rientrato immediatamente nell’abitazione segnalata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it