Roma Zalewski saluta | Inter pronta al riscatto da 6,5 milioni

Roma-Zalewski, saluto? L'Inter pronta al riscatto da 65 milioni: l'avventura di Nicola Zalewski nella Capitale sta per concludersi. Dopo una stagione turbolenta e alcune critiche, il talento polacco ha saputo rinascere a Milano sotto la guida di Inzaghi, dimostrando di essere un elemento prezioso. Ora, il club nerazzurro pensa seriamente di esercitare il diritto di riscatto, puntando su di lui come futuro pilastro. La vicenda si fa sempre più interessante...

L'avventura di Nicola Zalewski alla Roma è ormai ai titoli di coda. L'esterno classe 2002, dopo una stagione complicata nella Capitale con diverse critiche legate alle sue prestazioni altalenanti, era stato ceduto in prestito all'Inter nella sessione invernale di mercato. A Milano, però, il polacco ha saputo riscattarsi, entrando progressivamente nelle rotazioni di Simone Inzaghi, prima nel suo ruolo naturale da esterno e poi, all'occorrenza, anche a centrocampo. Da Inzaghi a Chivu: decisione presa. La sua permanenza in nerazzurro, tuttavia, non era scontata, soprattutto dopo l'addio dell'allenatore piacentino.

Zalewski-Inter, tutto fatto: a giugno sarà riscatto, quando guadagna la Roma - Nicola Zalewski è pronto a conquistare l'Inter, con il riscatto fissato a giugno. Dopo un inizio riservato, l'esterno polacco ha impressionato durante il suo periodo ad Appiano Gentile, guadagnandosi la fiducia del club nerazzurro.

