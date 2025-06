Roma via di Valle Murcia si rifà il look

Roma si rinnova, e Via di Valle Murcia brilla di nuova luce: un tratto pedonale storico tra l’Aventino e il Roseto Comunale si trasforma in un esempio di rigenerazione urbana, dove materiali di qualità incontrano il verde valorizzato. Ieri il Sindaco Gualtieri, accompagnato dalle assessore Segnalini e Alfonsi, ha visitato la zona per ammirare i risultati di questo intervento che unisce storia e contemporaneità, offrendo ai cittadini un nuovo spazio da vivere e amare.

Roma, 10 giugno 2025 – Un tratto pedonale storico, tra l’Aventino e il Roseto Comunale, rinnovato grazie a un intervento di rigenerazione urbana che unisce qualità dei materiali e valorizzazione del verde. Ieri pomeriggio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato via di Valle Murcia insieme all’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e all’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi per constatare da vicino i risultati dell’intervento completato alla fine di aprile. L’opera, realizzata dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp) con fondi giubilari per 800mila euro, ha trasformato la storica strada pedonale che collega Piazza Ugo La Malfa al Roseto Comunale, restituendo bellezza e decoro ad uno spazio pubblico tra i più amati di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

