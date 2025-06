Roma trasportava rifiuti pericolosi senza autorizzazione

Roma, 10 giugno 2025 – Un episodio che desta preoccupazione evidenzia ancora una volta l'importanza dei controlli ambientali. Un furgone, intercettato dal Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale, trasportava illegalmente rifiuti speciali e pericolosi, occultati per evitare i controlli. Questa scoperta mette in luce le sfide nella tutela del territorio e la necessità di un’azione più ferma contro chi mette a rischio salute e ambiente.

Roma, 10 giugno 2025- Trasportava illegalmente diversi metri cubi di rifiuti speciali, in parte pericolosi, tra cui pneumatici, batterie esauste, componenti meccaniche e parti di carrozzeria, occultati sotto porte in ferro per eludere i controlli, il furgone intercettato da una pattuglia del Nucleo Ambiente e Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti, impegnati costantemente nelle attività di controllo per contrastare i fenomeni illeciti legati allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti, hanno fermato l’autocarro sulla via Tiburtina, all’altezza di via di Tor Cervara. Nel corso delle verifiche, gli operanti hanno scoperto l’ammasso di materiale trasportato abusivamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it