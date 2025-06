Roma sit-in al Pantheon per liberazione Freedom Flotilla

Domenica 9 giugno, il cuore di Roma si è acceso con un sit-in al Pantheon, organizzato da Potere al Popolo e sigle palestinesi, per chiedere giustizia e libertà. La protesta, scaturita dal sequestro della nave Freedom Flotilla da parte dell’IDF, ha visto la partecipazione di attivisti come Greta Thunberg. Una voce forte contro il crimine internazionale e per fermare il genocidio a Gaza, affinché il mondo ascolti e agisca.

Domenica 9 giugno si è tenuto un sit-in al Pantheon a Roma, organizzato da Potere al Popolo e sigle palestinesi. La protesta è seguita al sequestro da parte dell’Idf della nave Freedom Flotilla, con a bordo aiuti umanitari e attivisti, tra cui Greta Thunberg. Amnesty parla di crimine internazionale. I manifestanti chiedono la fine del genocidio a Gaza e lo stop all’invio di armi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, sit-in al Pantheon per liberazione Freedom Flotilla

