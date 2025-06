Roma si ribalta microcar | gravi quattro giovani

Una notte drammatica nel cuore di Roma: una microcar si è ribaltata nel quartiere Prati, coinvolgendo quattro giovani in condizioni gravi e scatenando l'intervento tempestivo dei soccorsi. Un incidente che scuote la città e ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e pericolo. La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale, temi di grande attualità e urgenza.

(Adnkronos) – Grave incidente la notte scorsa nel quartiere Prati a Roma. Una microcar si è ribaltata intorno alle 2 in viale Bruno Buozzi. Quattro ragazzi che erano all'interno della vettura sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Roma Capitale e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, si ribalta microcar: gravi quattro giovani

