Roma Scamacca chiodo fisso | l’Atalanta fissa il prezzo

Roma, Scamacca e Chiodo fisso: l'Atalanta fissa il prezzo. Con il calciomercato che si infiamma, la Roma si prepara a muoversi con strategia precisa per rafforzare la rosa e affrontare le sfide nazionali ed europee. In questo scenario, Gasperini lavora su un progetto ambizioso, puntando a riportare l’Atalanta in Champions League dopo sei anni. Tuttavia, tra valutazioni e trattative, il futuro dei talenti rimane avvolto in un alone di mistero...

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e la Roma deve necessariamente lavorare di fino. In vista della prossima stagione, infatti, i giallorossi avranno bisogno di una rosa completa sotto ogni punto di vista, per competere sia in campionato che in Europa League. Gian Piero Gasperini potrebbe dar vita ad un progetto ambizioso, riportando la squadra in quella Champions League che manca da 6 anni. Il coach di Grugliasco si starebbe focalizzando sul reparto offensivo, da puntellare con qualche elemento di spessore. Oltre al rinnovo di Paulo Dybala, i capitolini desidererebbero aggiungere al loro organico un nuovo centravanti, che contenda il posto da titolare occupato da Artem Dovbyk.

