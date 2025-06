Roma Ranieri si avvicina alla panchina dell’Italia | cosa manca per la firma

Claudio Ranieri si avvicina sempre di più alla panchina dell’Italia, con il sì di Friedkin e le ultime formalità da definire. La sua nomina rappresenta un passo decisivo verso un nuovo capitolo azzurro, portando esperienza e passione alla guida della Nazionale. Tutto è pronto per l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve: cosa manca ancora per completare questa importante operazione? Restate sintonizzati, perché il futuro dell’Italia si scrive ora.

Ci siamo quasi: Claudio Ranieri è sempre più vicino alla panchina della Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo i primi contatti positivi, ora è arrivato anche il via libera atteso da Dan Friedkin, un passaggio chiave che consente a Sir Claudio di sciogliere le ultime riserve. La FIGC ha individuato in lui il successore di Luciano Spalletti e sta lavorando per ufficializzarne l’ingaggio come nuovo commissario tecnico dell’Italia a partire dal 1° luglio. Passi avanti. Sebbene l’intesa definitiva non sia ancora stata raggiunta, in via Allegri si respira ottimismo. L’accordo è molto vicino, ma potrebbero essere necessarie ancora 24 o 48 ore per l’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ranieri si avvicina alla panchina dell’Italia: cosa manca per la firma

Roma, occhi su Maresca per la panchina: c'è la benedizione di Ranieri

