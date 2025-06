Roma prende forma il calendario estivo | fissata un’amichevole con il Lens

Roma prende forma: il calendario estivo si svela con un'amichevole contro il Lens, mentre il club si prepara a una nuova stagione all'insegna della rinascita. Dopo la conclusione della stagione, l’entusiasmo non si arresta: l’arrivo di Gasperini segna un nuovo capitolo, con l’obiettivo di tornare in Champions League. Proprio Sir Claudio è stato...

Nonostante la stagione sia da poco terminata, continua ad esserci fermento in casa Roma, con questi primi giorni di giugno che sono stati molto importanti per il futuro. In primis è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Gian Piero Gasperini, che avrà il compito di guidare i giallorossi per provare a riportarli in Champions League, obiettivo solamente sfiorato da Ranieri dopo una lunga e clamorosa rimonta. Proprio Sir Claudio è stato protagonista anche nelle ultime ore, dove ha annunciato di non accettare la proposta dell'Italia e di restare come consulente della famiglia Friedkin. L'ex allenatore giallorosso continuerà dunque a lavorare a tempo pieno per la Roma, progettando il futuro ed il calciomercato insieme a Gasperini per arrivare preparati sia soprattutto per l'inizio del prossimo campionato ma anche per l'inizio della preparazione estiva.