Roma Pisilli scalda i motori | l’Europeo U21 per convincere Gasperini

La stagione si è appena conclusa, ma il fermento nel mondo del calcio non si ferma: l’European Under 21 sta per accendersi di nuovi talenti e emozioni. Tra i protagonisti in prima linea c’è anche la Roma, con Niccolò Pisilli pronto a brillare sotto i riflettori dell’Italia e convincere Gasperini delle sue potenzialità. Un’estate all’insegna della speranza e delle sfide che promettono di scrivere nuovi capitoli di passione e talento.

La stagione si è appena conclusa ma, al tempo stesso, le azioni di campo non finiscono mai. Già, perché a rubare la scena oltre al calciomercato ci sarà l’Europeo U21, competizione che sarà ricca di talento e di giovani da seguire. Il torneo vedrà protagonisti alcuni calciatori della Roma, anche nella Nazionale Azzurra. Uno di questi sarà senza dubbio Niccolò Pisilli, convocato dall’Italia per arricchire una mediana già di per sé di alto livello. Il classe 2004 è reduce da una stagione importante, in cui ha messo a referto 3 gol ed 1 assist in 41 presenze. Spirito, capacità di inserimento, intensità con e senza palla: il 20enne ha dato prova di avere tutto ciò che serve per rimanere ad alti livelli, nel calcio moderno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pisilli scalda i motori: l’Europeo U21 per convincere Gasperini

