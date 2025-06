Roma muore per un malore dopo una liposuzione in uno studio privato | il caso di una donna di 47 anni Tre gli indagati

Tragedia a Roma: una donna di 47 anni ha perduto la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato, suscitando shock e interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche. La sua morte al Policlinico Umberto I, avvenuta poche ore dopo, ha acceso i riflettori su possibili responsabilità e sulla necessità di controlli più severi. Un caso che mette in luce l’importanza della vigilanza e della tutela dei pazienti, aprendo un dibattito urgente sulla regolamentazione della medicina estetica.

A Roma una donna di 47 anni è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo aver avuto un malore in seguito a un intervento di chirurgia estetica. È accaduto domenica 8 giugno, nel pomeriggio. Il decesso in ospedale è stato accertato alle 20. La donna, originaria dell’Ecuador, si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione in uno studio di medicina estetica privato, nel quartiere di Torrevecchia, vicino a Primavalle. Sulla vicenda indaga la polizia. L’intervento andato male e il malore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 47enne si era sottoposta nel pomeriggio di domenica alla liposuzione ma l’intervento è stato interrotto a causa di una sopraggiunta complicazione. 🔗 Leggi su Open.online

